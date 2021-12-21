Нижегородский водоканал обращается к нижегородцам: не выбрасывайте бытовой мусор в канализацию

По сравнению с прошлым годом возросло число засоров на сетях канализации, обслуживаемых Нижегородским водоканалом. В большинстве случаев причиной их образования становится нарушение правил пользования системой водоотведения.

Особенно большая нагрузка на сети водоотведения была в весенние месяцы после снежной зимы талая вода с содержащимся в ней нерастворимым мусором на тех улицах, где нет ливневок, попадала в бытовую канализацию, перегружая и засоряя ее. Самое большое число засоров было в марте и апреле. Но и после схода «большой воды» этот показатель снизился незначительно. Часто виной тому становится беспечность жителей, использующих унитаз как мусорное ведро.

Наибольшее число засоров зафиксировано на Автозаводе – 851 за 11 месяцев при протяженности сетей в 188 км. На втором месте - Канавино: 761 засор на 145 км сетей. На третьем месте - Ленинский район с результатом 611 засоров на 119 км.

Наилучшая ситуация складывается на канализационных сетях верхней части города: в Нижегородском, Советском и Приокском районах зафиксировано 817 засоров при протяженности сетей 445 км. Это объясняется не только дисциплинированностью жителей, но и рельефом: при наличии серьезных уклонов, как в этих районах, канализация меньше засоряется. Кроме того, в нее практически не попадают ливневые стоки.

Специалисты Нижегородского водоканала в очередной раз обращаются к жителям всех районов города с призывом не выбрасывать бытовой мусор в канализацию. Максимум, на который рассчитаны сети - водорастворимая туалетная бумага. Остальной мусор ведет к образованию засоров, что может стать причиной остановки насосных агрегатов и поломок оборудования городских очистных сооружений, а также спровоцировать вытекание сточных вод на улицы города, а при разгерметизации внутридомовых систем в подвалы зданий и первые этажи.

Так не стоит бросать в унитаз песок, сыпучий строительный мусор, тряпки, синтетические спиртовые салфетки, маски, наполнитель для туалетов домашних питомцев и средства личной гигиены.