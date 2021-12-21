Более 95 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Более 95 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение масочного режима за неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородской области.

Так, , с 13 по 19 декабря 2021 года cотрудники нижегородского Минпрома проверили 97 нижегородских магазинов и кафе, а также вынесли 38 предупреждений. Отмечается, что проверки проходили в Сормовском, Нижегородском, Московском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за прошедшие выходные проверили 23 торговых объектов, в их число вошли торговый центр «Муравей» и 10 предприятий общепита.

- В предпраздничные дни очень важно не терять бдительности и, несмотря на новогоднее настроение, соблюдать все необходимые меры защиты от Covid-19. Поэтому мы усиливаем контроль и активно проверяем в первую очередь места массового скопления людей – такие, как торговые центры, гипермаркеты, кафе и рестораны, - уточнил Максим Черкасов.

Напомним, что с 29 ноября по 3 декабря 2021 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 267 административных дел за нарушение COVID-мер в регионе.

По итогам рассмотрения было назначено 57 штрафов, в том числе 36 – в отношении физлиц, 5 – юрлиц, 6 – должностных лиц, 10 – индивидуальных предпринимателей.

23 ноября в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 26 административных дел о нарушении COVID-мер.

Так, по фактам нарушений требований указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» проходило 21 дело в отношении физических лиц, 4 - в отношении должностных лиц, а еще 1 – в отношении юридического лица.