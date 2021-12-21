Более 1 000 инициатив предложили нижегородцы в рамках проекта «Команда 800»

Фото: АНО «Центр 800»

1 078 инициатив направили нижегородцы в рамках проекта «Команда 800», который реализовывался с 2019 по 2021 годы для подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, жители региона предлагали свои инициативы по пяти направлениям: просвещение, медиапроекты и кино, туризм, событийная программа и цифровые технологии. Затем общественно-экспертный совет решал, какие из предложенных инициатив и в каком объеме получат поддержку.

За время работы проекта «Команда 800» из 1 078 инициатив 726 отобрали для публикации на официальном сайте, 638 из них - были рассмотрены «Экспертами 800», а за три года - поддержали 116 проектов.

Грантовый фонд за три года составил 63,7 млн. рублей, из них 8,7 млн. рублей выделено в 2019 году, 25 млн. рублей – в 2020 году и 30 млн. рублей - в 2021 году.

Среди них, также фестиваль «Том Сойер Фест». Напомним, что в субботу, 4 декабря, художники представили свои первые работы в рамках художественной акции «Арт-окно» в Нижнем Новгороде. Акция проходит в рамках программы «Том Сойер Фест».

Напомним, акция «Арт-окно» соединяет в себе градозащитные, художественные и исторические инициативы. Она продолжает традиции архитектурного фестиваля «О’Город. Окно». Целью проекта «Арт-окно» является ограничение доступа в расселенные объекты исторической среды. Это сделано для того, чтобы защитить уникальные дома от вандализма и разрушения.

«Команда 800» — это проект, приуроченный к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода. Но не только профессиональное сообщество привлекли к обсуждению идеи, а также привлекалась и общественность.