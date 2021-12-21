Три года успешной работы и выполнение проектов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили во время онлайн-конференции

Онлайн-конференция, посвященная подведению итогов деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», состоялась 20 декабря. Фото: Россети

Онлайн-конференция, посвященная подведению итогов деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за прошедшие три года и планам на предстоящий период, прошла 20 декабря. В ходе беседы был рассмотрен широкий круг вопросов по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, которые интересовали и волновали регионы.

Так, среди показателей надежности компании - средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. За отчетный период средняя длительность перерывов была снижена с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%, а средняя частота перерывов электроснабжения – с 1,31 до 0,83, то есть на 37%.

В главных достижениях развитии энергосистемы Нижегородской области были упомянуты проекты архитектурной и ландшафтной подсветки, реализованные на Молитовском и Мызинском мостах в Нижнем Новгороде. Также среди крупных проектов – восстановление объекта культурного наследия федерального значения – Шуховской башни, которой энергетики дали вторую жизнь и которая сегодня по праву считается одним из символов региона.

- В Нижнем Новгороде был выполнен просто колоссальный объем работ, мы реализовали технологическую и коммерческую задачу, но стоит помнить, что по времени всё было сжато, более ста улиц привести в порядок, историческую часть города – мы с этим справились. Думаю, что и гости и жители столицы Поволжья ощутили все это во время празднования 800-летия, - рассказал генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В настоящее время филиал «Нижновэнерго» участвует в проекте строительства новой федеральной трассы М-12, так как участок скоростной дороги проходит по территории Нижегородской области. Компания занимается переустройством электросетевых объектов на 4, 5 и 6 этапах строительства магистрали, также работы ведутся на 9 пикетах.

- Мы должны все работы закончить в первом квартале 2022 года. Здесь важная цель не допустить обесточивания потребителей на участках работ. На настоящий момент работы завершены на 80%, мы планируем все закончить не позже февраля, начала марта. Все работы будут выполнены в срок, наверное, как и сдача самой магистрали. И мы скоро сможем пользоваться этой дорогой и передвигаться по стране удобнее и быстрее, в том числе и по территории нашей кооперативной ответственности, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Известно, что в рамках договора филиал проведет переустройство 49 пересечений воздушных линий 0,4-110 кВ и двух трансформаторных подстанций.

В дальнейшем компания «Россети» продолжит создавать новые высокотехнологичные объекты и будет масштабировать инновационные проекты, среди которых применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий и методов машинного обучения для выявления очагов коммерческих потерь электроэнергии.