Более 300 млн рублей направило АО «Транснефть-Верхняя Волга» на повышение промышленной безопасности и охрану труда в 2021 году

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2021 году направило около 330 млн рублей на мероприятия в области промышленной безопасности и охраны труда. Фото: пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и охраны труда в 2021 году. На реализацию тематических мероприятий было направлено 327,4 млн рублей.

Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов.

Основной объем средств – 202,4 млн рублей – в 2021 году был направлен на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Лечебно-профилактические и технические мероприятия профинансированы на сумму 43,6 млн и 21,3 млн рублей, соответственно.

В течение года организовано 8,3 тыс. периодических медицинских осмотров работников, почти 1,7 тыс. человек прошли профилактическую противоэнцефалитную вакцинацию. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции необходимые эпидемические меры продолжают соблюдаться во всех филиалах компании. Сотрудники проходят ежедневный входной контроль термометрии бесконтактным инфракрасным термометром. Проводится регулярная уборка служебных и бытовых помещений, дезинфекция транспортных средств.

Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в 2021 г. прошли 1,4 тыс. работников. Образовательный процесс велся с использованием дистанционных методов, а в случае невозможности их применения – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Кроме того, в рамках постановления Правительства РФ «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» в течение года 203 работника прошли обучение и аттестацию в качестве спасателей. Также получены свидетельства об аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований филиалов и профессионального аварийно-спасательного формирования на право ведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Проведена работа по оснащению филиалов авариной-спасательным оборудованием и имуществом.

Свидетельством эффективности тематических мероприятий является отсутствие аварий и инцидентов на производственных объектах компании.

Справочно:

АО Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание работе в области промышленной безопасности и охраны труда. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов на соответствие Системе управления охраной труда (СУОТ) и требованиям международных стандартов BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018.

В текущем году АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», а также признано лучшей организацией в области охраны труда среди организаций производственной сферы в Нижегородской области по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».