«Валдаи» запустят в Чебоксары и в Иваново

Из Нижегородской области планируют запустить два новых межрегиональных маршрута – и в Чебоксары и в Иваново. Об этом в ходе своего ежегодного отчета сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- Долгие годы жители Нижегородской области были лишены возможности пользоваться экологическим и скоростным видом транспорта, - отметил Глеб Никитин. – При этом нижегородцы не могли любоваться видами речных красот города. А ведь именно в них всегда влюблялись путешественники и купцы в прошлом.

Глеб Никитин напомнил, что первые «Валдаи» запустили в Нижнем Новгороде в 2019 году. В дальнейшем эту программу планируется развивать. В частности, должно появиться два межрегиональных маршрута – в Чебоксары и в Иваново.