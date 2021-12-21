Ещё у 523 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 21 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 227 434 человека. За последние сутки был выявлено 523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 927 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 201 397 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 549, а за последние сутки двадцать три человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 906 человек), Санкт-Петербург (2 075 человек) и Московская область (1 811 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.