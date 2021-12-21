Минэкологии проверит информацию о захоронении химотходов в Березовой Пойме

Свалку химотходов в Березовой пойме обещали проверить после многочисленных жалоб нижегородцев. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Сотрудники минэкологии проведут осмотр территории, в результате контрольно-надзорных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее местные жители поселка Березовая Пойма в Московском районе неоднократно обращались в органы местного самоуправления и попросили помочь решить данную экологическую проблему. По их словам, на территории находится незаконное захоронение опасных химических отходов.

Напомним, что опасную свалку с ртутными лампами и химическими реактивами нашли в Дзержинске.

Согласно данным «Зеленого патруля», на территории бывшей Игумновской ТЭЦ была обследована площадка и ремонтные цеха, в которых было выявлено множество грубейших нарушений. В частности, там обнаружили несколько тысяч использованных ртутных ламп, причем многие из них оказались разбиты, а также химические реактивы в канистрах и бутылях. При этом от свалки до ближайшего поселка Петряевка всего два километра, а до жилых кварталов Дзержинска – 7,5 километров.

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