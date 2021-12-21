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Общество21 декабря 2021 8:00

«Горьковскую елку» в Нижнем Новгороде можно будет посетить без QR-кода

На этой локации не будет праздничных мероприятий
Мария СОРОКИНА
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Нижегородцы смогут посетить «Горьковскую елку» бесплатно и без предъявления QR-кодов, об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском депкульте.

В этом году главная городская елка располагается на площади Горького областного центра.

- На площади Горького, ставшей флагманской локацией «Горьковской елки», не запланировано проведение праздничных мероприятий. Наполнение локации будут составлять световые инсталляции, новогодняя иллюминация, фотозоны, елки, - сообщили в департаменте.

Также там добавили, что на этой же площади пройдет международная специализированная «Горьковская ярмарка 800», доступна которую будет свободным.

Напомним, что основной площадкой празднования Нового года в этом году стала Нижегородская ярмарка. Подробнее о том, где можно провести новогодние праздники, читайте в материале «Комсомольской Правды – НН».