258,5 гектара вошли в проект комплексного развития территории рядом с Новинками

258,5 гектара в границах Новинского сельсовета областного центра вошли в проект комплексного развития территории рядом с Новинками в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление о комплексном развитии прилегающей к поселку Новинки территории подписал губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, теперь там построят дома, площадь жилых помещений которых в сумме составит более 1,2 миллиона квадратных метров. На первых этажах планируют разместить помещения общественного назначения, такие как магазины, организации обслуживания и так далее.

- Помимо жилых домов, комплексное развитие территории подразумевает строительство социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, больницы, организаций бытового обслуживания, спортивных центров, пожарного депо, - уточнил Глеб Никитин.

Как добавил губернатор Нижегородской области, для развития данной территории планируют привлечь инфраструктурный бюджетный кредит. Кроме того, за счет бюджетных кредитов построят третью, четвертую и часть второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде – это необходимо для обеспечения транспортной доступности территории.

Напомним, что владельцы квартир двух домов в ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде наконец получили ключи. Дома №16 и 17 ввели в эксплуатацию в пятницу, 26 ноября 2021 года.

Полностью ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить к концу 2022 года.

Жилой комплекс начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.