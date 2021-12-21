Северный и восточный обходы планируют построить вокруг Нижнего Новгорода

В ближайшие годы вокруг Нижнего Новгорода планируют построить еще две объездные дороги. Речь идет о северном и восточном обходе Нижнего Новгорода. Об этих планах рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета, подводя итоги уходящего года.

По словам губернатора, это определит границы Нижегородской агломерации и позволит вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный транспортный поток. Это позволит уменьшить количество транспорта в городе и освободит транспортные магистрали. Правда, для реализации этих проектов региону потребуется федеральная помощь. О каких суммах идет речь, пока неизвестно.

Как отметил Глеб Никитин, строительство объездных дорог не только улучшит логистику в регионе, но и будет способствовать развитию жилищного строительства. В частности, благодаря этому проекту планируется построить около 24 миллионов квадратных метров жилья.