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Общество21 декабря 2021 7:00

Северный и восточный обходы планируют построить вокруг Нижнего Новгорода

Эти объездные дороги определят границы Нижегородской агломерации
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В ближайшие годы вокруг Нижнего Новгорода планируют построить еще две объездные дороги. Речь идет о северном и восточном обходе Нижнего Новгорода. Об этих планах рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета, подводя итоги уходящего года.

По словам губернатора, это определит границы Нижегородской агломерации и позволит вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный транспортный поток. Это позволит уменьшить количество транспорта в городе и освободит транспортные магистрали. Правда, для реализации этих проектов региону потребуется федеральная помощь. О каких суммах идет речь, пока неизвестно.

Как отметил Глеб Никитин, строительство объездных дорог не только улучшит логистику в регионе, но и будет способствовать развитию жилищного строительства. В частности, благодаря этому проекту планируется построить около 24 миллионов квадратных метров жилья.