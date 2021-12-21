100 миллионов рублей выделят Нижегородской области в рамках проекта «Бизнес-спринт»

100 миллионов рублей выделят Нижегородской области на создание объектов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Соответствующее предложение поддержала комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщает председатель комиссии Андрей Макаров.

Стоит отметить, что «Бизнес-спринт» не только входит в число 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, но и получил поддержку председателя правительства России Михаила Мишустина.

- Мы видим, что новые, системные подходы применяются сейчас и при создании объектов социальной сферы. Это позволяет во всех регионах страны создавать равные условия для занятий спортом. Нижегородская область в последнее время проводит немало крупных спортивных событий, развивает массовый спорт, - уточнил Андрей Макаров.

Благодаря данной инициативе в регионе теперь появятся новые спортивные объекты – они помогут в развитии массового спорта на территории региона.

- Спортплощадки и спортзалы всегда востребованы жителями Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.

В скором времени в Нижегородской области построят две «умные» спортивные площадки и модульный спортивный зал. Строительство запланировано на 2022, 2023 и 2024 года соответственно.

Напомним, что городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей. Такое решение приняли депутаты городской Думы на заседании в среду, 24 ноября.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, доходы увеличат на 907 миллионов рублей за счет увеличения собственных доходов на 94,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов на 809,7 млн рублей.

Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов до 2024 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы Юрий Шалабаев напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

– Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 миллиарда рублей, план по расходам – 47,3 миллиарда рублей, – рассказал Юрий Шалабаев. – Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 миллиарда рублей.

Около 60 млн рублей грантов получили соцпредприниматели Нижегородской области. 159 предпринимателей Нижегородской области получили грантовую поддержку.