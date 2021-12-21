Свет отключат в шести домах Нижнего Новгорода 21 декабря

Подача электроэнергии будет приостановлена в шести домах Нижнего Новгорода 21 декабря. Об этом сообщается на сайте городского ГО и ЧС.

В Ленинском районе без света останутся жильцы дома № 70/1 по улице Каширского. Неудобство придется потерпеть с 9 до 18 часов.

В Автозаводском районе отключение электричества запланировано в домах № 11,13 и 15 по улице Лескова, а также в домах №14 и №18 по улице Автомеханической. Света здесь не будет всего несколько часов, с 13:00 до 17:00.

В это время специалисты будут проводить плановые работы на объектах ЖКХ.