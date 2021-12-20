К 2024 году в Нижегородской области планируется полностью обновить парк машин скорой помощи

К 2024 году в Нижегородской области планируется полностью обновить парк автомобилей скорой помощи. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- За четыре года мы закупили 144 современных автомобиля скорой помощи, а уже к 2024 году парк автомобилей скорой помощи будет полностью обновлен, - отметил Глеб Никитин.

Одновременно с этим в регионе продолжает действовать программа «Поездов здоровья». Сейчас специалисты этих бригад побывали почти в двух тысячах населенных пунктах. Эта программа действует в регионе с 2018 года.

- Всего за 4 года консультации врачей – узких специалистов – получили почти 100 тысяч пациентов, - отметил Глеб Никитин.