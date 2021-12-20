Свыше тысячи территорий было благоустроено в Нижегородской области за три года

Свыше тысячи территорий было благоустроено в Нижегородской области по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них 349 общественных пространств и 725 дворов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- В Нижнем Новгороде продолжится масштабная программа преображения. Но важно понимать, что каждый достоин жить на благоустроенной территории, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ПО словам Глеба Никитина, особенно важны победы малых городов в Нижегородской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2021 году победителями стали Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино.