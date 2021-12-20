Нижегородцы стали парковаться на террасах Александровского парка

Нижегородские водители стали парковаться на террасах Александровского парка, открытого недавно после реконструкции. Об этом рассказала архитектор, доцент, кандидат философских наук в ННГАСУ Татьяна Киреева в своём Facebook.

– При реконструкции Александровского сада новые дорожки сделали шириной 3,4 метра и даже 5,4 метра, – пишет Татьяна. – И вот ожидаемый результат – машины ездят по террасам и паркуются тут подолгу.

Архитектор отметила, что раньше такого никогда не было. А также добавила, что расчёты [ширины дорожек] следовало производить по проходимости пешеходов, а она небольшая, по мнению Татьяны Киреевой.

– Пусто место – пусто не бывает! – выразилась она.

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