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Общество20 декабря 2021 15:53

3D-модель города создадут в Нижнем Новгороде

Нижегородцам ее продемонстрируют уже в 2022 году
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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3D-модель Нижнего Новгорода создается сейчас в столице Приволжья. Самим жителям ее покажут в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, подводя итоги уходящего года.

- Подобные проекты реализуются только в крупнейших мегаполисах мира, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, сейчас регион активно развивается. За три года действия программы поддержки местных инициатив и «Вам решать!» в Нижегородской области было реализовано свыше 1 700 проектов.

- Именно за людьми право выбирать, что они хотят изменить в окружающем их пространстве в первую очередь, - отметил глава региона.