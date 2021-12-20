3D-модель города создадут в Нижнем Новгороде

3D-модель Нижнего Новгорода создается сейчас в столице Приволжья. Самим жителям ее покажут в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, подводя итоги уходящего года.

- Подобные проекты реализуются только в крупнейших мегаполисах мира, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, сейчас регион активно развивается. За три года действия программы поддержки местных инициатив и «Вам решать!» в Нижегородской области было реализовано свыше 1 700 проектов.

- Именно за людьми право выбирать, что они хотят изменить в окружающем их пространстве в первую очередь, - отметил глава региона.