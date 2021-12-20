Глеб Никитин: В Нижегородской области привит от коронавируса каждый второй житель

В 2021 году на поддержку медицинских работников, участвующих в борьбе с коронавирусом, в Нижегородской области был направлен почти 1 миллиард рублей. Сама численность медиков с начала первой волны пандемии выросла на одну тысячу человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- Только в этом году мы пережили три волны пандемии - каждая была сложнее предыдущей. Осенью, на пике четвертой волны, мы регистрировали свыше 800 новых случаев заболевания в день, - отметил Глеб Никитин. - Цифры невероятно высокие, но мы многому научились и были готовы к новым ударам.

По словам главы региона, удалось быстро организовать почти 9,5 тысяч дополнительных специализированных коек под COVID-19. Это почти на две тысячи больше, чем в первую волну. Как отметил Глеб Никитин, ситуация во многом меняется благодаря соблюдению необходимых мер безопасности и вакцинации. На сегодняшний день в регионе от коронавируса привит каждый второй житель области.