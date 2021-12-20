Новогодняя ёлка от компании «ЛУКОЙЛ» прошла в «Юпитере»

18 декабря 2021 года при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в концертном зале «Юпитер» прошло детское новогоднее представление. Такие праздники стали уже традиционными, в этом году в настоящей зимней сказке смогли побывать несколько сотен юных кстовчан и их родителей.

Московский театр «Сияние льда» подарил зрителям красивое шоу «Щелкунчик» с участием фигуристов, жонглеров и воздушных акробатов. А перед представлением Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники создали атмосферу праздника и хорошего настроения, поздравив ребят с наступающим Новым годом и, конечно же, вручив им сладкие подарки от Компании «ЛУКОЙЛ».

«Нижегородская губерния всегда славилась добрыми людьми, которые стремились и стремятся совершать хорошие поступки, дарить тепло, надежду и оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Очень здорово, что и сегодня в нашем регионе есть такие Компании, как «ЛУКОЙЛ», которые готовы подарить детям настоящую зимнюю сказку», – сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Станкевич.

В целях соблюдения профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на входном пункте осуществлялся масочный контроль и контроль температуры тела, рассадка в зале была осуществлена с учетом соблюдения социальной дистанции.