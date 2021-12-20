987 административных дел возбудила нижегородская АТИ за плохую уборку снега

Свыше 600 административных дел только за 10 дней возбудило МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода" из-за ненадлежащей и несвоевременной уборки снега с улиц города. Об этом информирует пресс-служба инспекции.

Её специалисты отметили, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил привлечь ДУКи, ТСЖ, объекты торговли и другие ответственные субъекты к административной ответственности за некачественную уборку дворов и других участков.

– С начала снегопадов за нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов возбуждено 987 административных дел, – рассказали в АТИ. – Соответствующая статья предусматривает административный штраф для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч рублей и для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее Юрий Шалабаев давал поручение усилить работу техники и дорожных рабочих, в связи с чем в ночные смены для очистки улиц Нижнего Новгорода от снега выходили дополнительные бригады.

– Конечно, как и после любого большого снегопада, полностью избежать пробок невозможно, – признал тогда мэр. – В том числе это происходит из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей, которые затрудняют проход автопоездов, прометающих трассы и дороги.

В связи с этим нижегородских автолюбителей призвали парковать свои машины так, чтобы не мешать вывозу снега.

Напомним, сегодня утром Нижний Новгород встрял в 9-балльных пробках из-за последствий снегопада, который длился весь вчерашний день, прошедшие ночь и утро.

Ранее мы передавали предупреждения ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" о том, что гололедица сохранится сегодня вплоть до конца дня.