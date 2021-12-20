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Общество20 декабря 2021 13:30

Сотрудники сормовского предприятия не получали зарплату целый год

В отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Сотрудники одного из предприятий Сормовского района Нижнего Новгорода не получали зарплату целый год, а именно с февраля по декабрь 2021 года. Об этом информирует СУ СК РФ по Нижегородской области, добавив, что в отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки.

В следственном комитете в том числе отметили, что задолженность производства только по одному работнику за февраль-декабрь 2021 года превысила 187 тысяч рублей.

– В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит установить всю сумму невыплаченной задолженности перед работниками, а также предпринять все меры по её погашению, – резюмировали в ведомстве.

Расследование будет продолжено.