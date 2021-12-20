Выборочные проверки QR-кодов ждут нижегородцев на мероприятиях и в ТЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборочные проверки QR-кодов у посетителей будут устраивать в нижегородских торговых центрах и при проведении массовых мероприятий. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 декабря. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Доступ в торговые центры, организации и на массовые мероприятия по-прежнему осуществляется при наличии QR-кода, вместе с которым необходимо предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Однако если раньше это делалось только на входе, то теперь компетентные лица могут проводить выборочные проверки непосредственно при нахождении нижегородцев на мероприятии или в организации.

Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников при проведении в Нижнем Новгороде фестиваля «Новогодняя столица России». Так, например, 24 декабря на территории ярмарки открывается каток, в честь чего состоится гала-шоу Ильи Авербуха. Попасть на мероприятие смогут только обладатели QR-кодов, которым повезло пройти регистрацию – она, напомним, закрылась спустя четыре минуты после открытия.