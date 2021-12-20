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Общество20 декабря 2021 11:45

Огромный новогодний шар со снегом и домиком внутри установили в Нижнем Новгороде

Новая локация к главному семейному празднику появилась на улице Алексеевской
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Огромный новогодний шар со снегом и домиком внутри установили в Нижнем Новгороде

Огромный новогодний шар со снегом и домиком внутри установили в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Огромный новогодний стеклянный шар появился в центре Нижнего Новгорода. Он сделан наподобие того самого шара-сувенира со снегом и фигурками внутри, который нужно встряхнуть, чтобы снегопад внутри него начался. Только шар на улице Алексеевской, возле входа в бизнес-центр "Corner Place", мягко говоря, превосходит обычные сувениры в размерах и трясти его точно не стоит. Внутри новогоднего украшения: снег, ёлка, красивый домик, фигурки животных и гномиков и другие.

В тёмное время суток шар красиво светится, отчего выглядит даже лучше, чем днём. Вокруг него в том числе расставили украшенные новогодние ёлки. Упустить его из виду, проезжая или проходя мимо, вряд ли получится, так как вокруг установленной к главному семейному празднику декорации собираются толпы. Многие нижегородцы уже успели пофотографироваться возле стеклянного шара.