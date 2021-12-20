Нижегородским ресторанам, отказавшимся от QR-кодов, запретили работать в новогоднюю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородским ресторанам, которые отказались от QR-кодов, запретили работать в новогоднюю ночь. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин 17 декабря, документ опубликован на сайте регионального правительства.

Запрет будет действовать все новогодние праздники, с 31 декабря до 8 января 2022 года. В этот период общепит сможет работать с 22:00 до 6:00 только на вынос.

- Эта мера не распространяется на те заведения, в которых принято решение о допуске посетителей исключительно при предъявлении QR-код, а также документа, удостоверяющего личность или «Мультипасса», - подчеркнули в правительстве.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин продлил самоизоляцию беременным нижегородкам до 31 января 2022 года.