78 непривитых сотрудников НГТУ отстранили от работы без сохранения зарплаты

78 сотрудников Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия у них сертификатов о вакцинации. Соответствующий приказ подписал ректор учебного заведения Сергей Дмитриев. Об этом сообщил портал "Репортёр-НН".

Приказ касался тех сотрудников, которые отказались пройти вакцинацию, не имея при этом медотвода или справки о перенесённом коронавирусе.

Под отстранение попали не только рядовые сотрудники, но даже два профессора и директор одного из филиалов. Их отстранили 16 декабря 2021 года "до окончания периода эпиднеблагополучия либо прохождения вакцинации".

Отмечено также, что суммарно среди научных или педагогических сотрудников НГТУ числится 831 человек. То есть определённые кафедры потеряли сразу 6-8 человек, поскольку отстранение коснулось многих работников.