Самоизоляцию беременным в Нижегородской области продлили до 31 января 2022 года

Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 января 2022 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин 17 декабря. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

В связи с этим работодателям рекомендуют проявить инициативу и перевести беременных сотрудниц на дистанционный режим работу по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса России.

Указ предписывает обязательное соблюдение самоизоляции непривитым нижегородцам старше 60 лет, а тем пенсионерам, кто прошел вакцинацию от COVID-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

Сейчас в Нижегородской области достаточно стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В последние две недели число заболевших в день не превышает 667 человек.