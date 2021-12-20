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Общество20 декабря 2021 11:15

Самоизоляцию беременным в Нижегородской области продлили до 31 января 2022 года

Соответствующие изменения внес в указ Глеб Никитин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 января 2022 года

Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 января 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самоизоляцию беременным нижегородкам продлили до 31 января 2022 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин 17 декабря. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

В связи с этим работодателям рекомендуют проявить инициативу и перевести беременных сотрудниц на дистанционный режим работу по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса России.

Указ предписывает обязательное соблюдение самоизоляции непривитым нижегородцам старше 60 лет, а тем пенсионерам, кто прошел вакцинацию от COVID-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

Сейчас в Нижегородской области достаточно стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В последние две недели число заболевших в день не превышает 667 человек.