66 литров крови сдали добровольца Канавина в 2021 году

Свыше 65 литров крови сдали добровольцы Канавинского района Нижнего Новгорода в ходе донорских акций 2021 года. Об этом информирует районная администрация.

Более 20 человек участвовали в последней из таких акций: это были и волонтёры, и сотрудники канавинских предприятий, учреждений, и сотрудники администрации Канавина. В результате акции было собрано десять литров крови.

– Донорство крови – невероятно важный и доступный многим вид благотворительности, – отметили в ведомстве. – Во многих случаях именно донорская кровь спасает жизнь человека.

В общей сложности в течение года в Канавинском районе провели пять донорских акций – в них участвовали 144 человека. Получено 66 литров крови.