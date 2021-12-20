Нижегородский политех вошел в рейтинг мировых университетов QS 2022

Британское агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало ежегодный рейтинг мировых университетов QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) University Rankings 2022 («QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия»). НГТУ им. Р.Е.Алексеева впервые попал в этот рейтинг, заняв место в группе 351 - 400.

Методология рейтинга EECA («emerging Europe and central Asia») отличается от общемирового и включает такие критерии, как «видимость в интернете» — он рассчитывается на основе Webometrics Ranking of World Universities и показывает онлайн-представленность вуза. Другой уникальный показатель — «международная исследовательская сеть» — оценивает уровень международных коллабораций в исследовательской деятельности вуза, он рассчитывается на основе данных из Sсopus и индекса Маргалефа, который обычно используется для оценки биоразнообразия.

Также учитываются:

- отношение числа преподавателей к числу студентов - это демонстрирует качество обеспечения учебного процесса;

- доля преподавателей с ученой степенью;

- число цитирований на одну публикацию (с исключением самоцитирования) за период 2014-2019 годов;

- число публикаций на одного преподавателя за период 2014-2018 годов;

- доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте агентства.

Напомним, QS EECA University Rankings — рейтинг высших учебных заведений развивающихся стран Европы и Центральной Азии, который с 2014 ежегодно составляется британским агентством Quacquarelli Symonds. Он рассматривается как один из самых авторитетных рейтингов университетов в мире, наряду с «Академическим рейтингом университетов мира» и Times Higher Education World University Rankings.