30-градусные морозы ударят в Нижнем Новгороде в новогодние праздники

Трескучие тридцатиградусные морозы нагрянут в Нижний Новгород в новогодние праздники. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на руководителя группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александра Ганьшина.

Эксперт сервиса погоды подтвердил, что в ближайшие недели нижегородцев ждёт достаточно комфортная погода: 27 и 28 декабря температура за окном составит порядка -6 градусов. Ближе к Новому году, 29 и 30 декабря, похолодает до -11 градусов. В саму новогоднюю ночь потеплеет до -5 градусов.

А вот с 3 января начнёт холодать снова до -11 градусов, затем 6 января – до -30 градусов. Александр Ганьшин напомнил, что климатическая норма для начала января – 8-10 градусов мороза.

Напомним, ранее нижегородцев предупредили, что гололедица сохранится на дорогах Нижнего Новгорода и местами по Нижегородской области до конца дня 20 декабря.

А также мы подробно рассказали о прогнозе погоды на предстоящую неделю в приволжской столице: североатлантический циклон "Нео" принесёт снегопады и тридцатиградусные морозы в Нижний Новгород 20-26 декабря.