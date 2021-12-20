Центр промышленной автоматизации завершил производственную программу 2021 года досрочно

Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2021 году произвел 842 единицы продукции на сумму 1,2 млрд руб.

Производимое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам и работу вспомогательного оборудования для организаций системы «Транснефть» и предприятий нефтегазовой отрасли. Вся продукция, выпускаемая центром сертифицирована, имеет патенты и характеризуется высоким уровнем качества.

В том числе, в текущем году выпущено 163 шкафа линейной телемеханики, 62 системы автоматизации, 38 систем обработки информации систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, 136 щитов станции управления, 40 шкафов информационного взаимодействия, 74 комплекта шкафов автоматики для блок-контейнеров пунктов контроля и управления.

В текущем году центр ввел в эксплуатацию испытательный полигон автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУТП). Полигон предназначен для проведения испытаний системы автоматики, которая контролирует транспортировку нефти и нефтепродуктов на объектах ПАО «Транснефть». Запуск полигона позволил повысить эффективность испытаний за счёт комплексного подхода в контроле качества и надежности выпускаемого оборудования, значительного сокращения времени испытаний, а также полной автоматизации процесса.

На сегодняшний день Центр промышленной автоматизации завершил производственную программу 2021 года и приступил к изготовлению продукции в соответствии с планом 2022 года.

Всего за время работы центра, в период с 2015 года по 2021 год включительно, выпущено более 6,6 тыс. единиц оборудования.

Продукция Центра промышленной автоматизации отмечена дипломами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».