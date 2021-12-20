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Общество20 декабря 2021 7:59

До 10 тысяч рублей хотят потратить нижегородцы на новогодний стол

Ту же сумму они могут потратить на подарки близким
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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До 10 тысяч рублей хотят потратить нижегородцы на новогодний стол. ФОТО: Институт проблем социального управления

До 10 тысяч рублей хотят потратить нижегородцы на новогодний стол. ФОТО: Институт проблем социального управления

Нижегородцы планируют потратить на новогодний стол от пяти до десяти тысяч рублей. Ту же сумму – на все новогодние подарки. Об этом сообщили в Институте проблем социального управления.

Ведомство опросило жителей Нижегородской области на тему подготовки к Новому году. Более 33% опрошенных готовы потратить на новогодние угощения до десяти тысяч рублей и 25% опрошенных готовы потратить столько же на подарки. Причём большинство придерживается мнения, по словам представителей института, что новогодние подарки должны быть традиционными.

– Например, хороший алкоголь, сладости или конфеты, – конкретизировали в ведомстве. – Или же подарки должны быть символическими: игрушки, портмоне, авторучка.

Но оказалось, что некоторые нижегородцы вполне готовы потратить на стол к Новому году и десять-двадцать тысяч рублей. Правда, таких жителей региона существенно меньше – 15,5%.

Приготовить блюда к празднику самостоятельно планируют 25,9% опрошенных, но и почти столько же (25,1%) закажут еду где-то. Куда меньшее число живущих в Нижегородской области будут встречать Новый год в кафе или ресторане, в турпоездке или в загородном пансионате.

– Ответы практически на все вопросы исследования свидетельствуют, что жители области к празднованию Нового года подходят более традиционно, чем горожане, – добавил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.