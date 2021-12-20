Отопление, свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 20 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Ленинском районе без света останется дом №70 по улице Каширской. Электроэнергии не будет до самого вечера: «при свечах» жильцам придется сидеть до 18 часов.

В Советском районе в домах № 67а и 69 по улице Генкиной выключат отопление. Тепло не будет поступать в квартиры с 9:00 до 17:00.

В Нижегородском районе выключат горячую воду по адресам: Казанское шоссе, 8 и 8/1. Обходиться лишь холодной водой жителям этих домов придется с 9:00 до 16:00.