Минздрав рассказал о состоянии семьи, отравившейся угарным газом на улице Пушкина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина и четверо ее детей, отравившиеся угарным газом на улице Пушкина в Нижнем Новгороде, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Instagram министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Семья из пяти человек госпитализирована в детскую областную больницу. Необходимая медицинская помощь оказана. Пострадавшие находятся под динамическим наблюдением со стороны детской областной больницы и больницы имени Семашко, - сообщил министр.

Инцидент произошел вечером 19 декабря в квартире на улице Пушкина, 29а. Там угарным газом отравилась женщина и ее четверо детей в возрасте от 4 до 8 лет. На место немедленно выехали следователи и специалисты газовой службы.

Сейчас по данному факту проводят проверку СК и прокуратура.

К слову, это второе подобное происшествие в Нижегородской области за сутки. Так, ночью 18 декабря четыре человека отравились угарным газом в поселке Неклюдово Борского района. Среди них 10-летняя девочка, получившая наибольшую дозу отравления.