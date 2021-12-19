Рекламные вывески на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде приведут к единому дизайн-коду

Рекламные вывески на набережной Федоровского оформят в едином стиле. Б этом сообщила руководитель ИРГСНО входе экскурсии по обновленной территории, состоявшейся 19 декабря.

По словам Дарьи Шориной на набережной уже выполнен внушительный объем работ, но вид портят стихийно размещенные вывески – где-то висит потускневшая реклама из начала нулевых, где-то неопрятный сайдинг, а где-то громоздкая конструкция закрывает обзор на уникальные архитектурные элементы.

Документация по созданию единого дизайн-кода набережной Федоровского будет готова в 2022 году, о сроках реализации проекта пока неизвестно.

Напомним, что набережную Федоровского обновили в рамках инфраструктурной программы «Среда 800» и создали здесь настоящий террасный Парк 800-летия. В настоящее время территория уже открыта и активно используется нижегородцами.