Более 1,6 млн нижегородцев привились от коронавируса

По последним данным на 19 декабря, 1 671 311 человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Кроме того, 1 447 288 из них прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

Напомним, за последние сутки из больниц выписали почти тысячу нижегородцев, болевших ранее коронавирусом. Общее число переболевших в Нижегородской области практически достигло 200 тысяч человек.

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