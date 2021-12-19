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Общество19 декабря 2021 14:29

Олег Беркович набил татуировку в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Она уже некоторое время украшает правое предплечье министра культуры региона
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович набил татуировку в честь прошедшего 800-летия Нижнего Новгорода. А точнее, по его словам, в честь ключевого принципа, от которого зависел успех грандиозного праздника. Этот принцип звучит так: "Оставайтесь реалистами, требуйте невозможного" – рассказал министр в интервью Newsroom24.

Оказалось, что уже какое-то время надпись с этими словами украшает правое предплечье главы нижегородского Минкульта. Об этом стало известно, когда Олега Берковича спросили: как выглядело бы тату в честь приволжской столицы? На что он ответил, что такое тату у него уже есть. Но добавил, что посвящено оно не столько самому городу или 800-летию, сколько принципу успеха главного шоу 2021 года в регионе.

Напомним, Олег Беркович хотел бы пригласить Канье Уэста, Эминема и The Weeknd на "Столицу закатов" в Нижнем Новгороде.