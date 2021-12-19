Больше половины нижегородцев заметили улучшения качества дорог в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Больше половины жителей Нижегородской области отметили положительные изменения в качестве автомобильных дорог региона. Об этом сообщили в областном Минтрансе, сославшись на результаты проведённого ведомством опроса. Пользователей соцсетей спросили: "Как вы считаете, улучшилось ли за последний год качество дорог в регионе?".

– Большинство жителей отметило позитивные изменения, – заверили в Минтрансе. – В официальной группе Минтранса ВКонтакте 59,4% проголосовали за варианты ответа "существенно улучшилось" и "скорее улучшилось", а в федеральном сообществе "Дороги Нижегородской области" этот показатель составил 75,5%.

В министерстве также подчеркнули, что за время действия нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" (с 2019 года) в Нижегородской области отремонтировали порядка 2500 километров автодороги.