Выставка "Бесценный Нижний" открылась в Нижегородском кремле

Выставка "Бесценный Нижний" начала работу под открытым небом между Никольской и Коромысловой башнями Нижегородского кремля. Её могут посетить все желающие и увидеть изображения монет, посвящённых выдающимся личностям или важным событиям нижегородской истории. Выставку организовало Волго-Вятское ГУ Банка России и Министерство культуры Нижегородской области к 800-летию Нижнего Новгорода.

Режим работы выставки полностью соответствует режиму работы кремля: с 06:00 до 21:00.

– На выставке "Бесценный Нижний" демонстрируются и изображения монет, выпущенных к юбилею города в 2021 году, и монеты прошлых лет, – добавили в правительстве региона. – За последние десятилетия Банк России выпустил около 30 памятных монет нижегородской тематики. Сегодня некоторые из них уже стали нумизматической редкостью.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова подчеркнула, что вклад нижегородского края в историю страны не единожды становился темой изображений на памятных монетах, выпускаемых Банком России.

– Мы рады, что в год 800-летия Нижнего Новгорода можем рассказать и нижегородцам, и гостям города об особенных людях, важных событиях и архитектурных памятниках региона, – сказала Лариса Павлова. – В этом году в честь юбилея, Банк России выпустил в обращение сразу три памятные монеты: серебряную номиналом 3 рубля, золотую номиналом 50 рублей и из недрагоценного металла номиналом 10 рублей.

Фотовыставка будет работать до конца мая 2022 года.