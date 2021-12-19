Нижегородские медики подписали письмо в поддержку Мелик-Гусейнова Фото: Инстаграм

Нижегородские врачи и медработники подписали открытое письмо в поддержку министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. Опубликованную ранее в сети петицию о его отставке медики считают провокацией и категорически не согласны с обвинениями в адрес министра. Об этом заявил главврач ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" Сергей Недров.

– Создаётся впечатление, что кто-то пытается дестабилизировать работу системы здравоохранения нашего региона. Авторы петиции противопоставляют действия министра и системы здравоохранения в целом, а также руководства области, – сказал Сергей Недров.

Он также прокомментировал обвинения в адрес Мелик-Гусейнова по факту смерти 10-летней Евы Воронковой.

– Публикация содержит откровенную ложь о причинах смерти Евы Воронковой, все приведённые факты основаны лишь на сообщениях в СМИ, – уверяет главврач Балахнинской ЦРБ. – Мы глубоко сопереживаем и соболезнуем родителям девочки. Но до окончания проверок правоохранительных органов считаем преждевременным и даже оскорбительным делать какие-либо заявления и делиться оценочными суждениями.

Также, по словам Недрова, неприлично говорить о безразличии Давида Мелик-Гусейнова, который первым в истории нижегородского здравоохранения стал вести открытый диалог с населением, причём круглосуточно.

– И какому огромному количеству нижегородцев он уже помог! О каком же безразличии может идти речь?! И всё это в сложнейший период пандемии, – напомнил главврач больницы.

В частности он ответил на обвинения о том, что глава Минздрава "не обладает профессиональными компетенциями", назвав их "очень некорректными". На этот счёт Недров высказался кратко: "А судьи кто?"

– Мы, сотрудники медицинских организаций Нижегородской области, возмущены и категорически не приемлем призыв об отставке нашего министра здравоохранения. Заявляем о полной поддержке Давида Мелик-Гусейнова, – резюмировал Сергей Недров.