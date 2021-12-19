Гордума приняла отчёт Юрия Шалабаева о выполнении нацпроектов в 2021 году

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода приняли отчёт мэра города Юрия Шалабаева о реализации нацпроектов, несмотря на невыполнение некоторых показателей. По словам мэра, в этом году администрации города вела работу по 13 федеральным программам в рамках шести нацпроектов: "Образование", "Культура", "Экология", "Демография", "Безопасные и качественные дороги", "Жильё и городская среда". Общая сумма средств, выделенная на их реализацию, составила 3,8 миллиарда рублей.

– Более 70% от этой суммы уже исполнено, то есть деньги направлены на оплату подрядчикам. На конец декабря ожидаем 98-99% выполненных работ, – заявил Юрий Шалабаев.

Депутаты в свою очередь отметили, что в последние годы заметны не только количественные, но и качественные изменения в городе.

– Приятно отметить, что огромное внимание уделяется дорожному хозяйству, в том числе благодаря совместной системной работе администрации города с правительством Нижегородской области, – сказал председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович. – Год от года мы прибавляем в количестве ремонтируемых дорог, получили развязку в Ольгине, в следующем году введём транспортный узел в районе Циолковского.

Заслушав доклад главы Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы единогласно признали надлежащим исполнение всех нацпроектов в 2021 году.

– В 2021 году работа по исполнению национальных проектов проведена большая и серьёзная, – отметил председатель Гордумы Олег Лавричев. – Хоть и не без сложностей, но она подошла к своему логическому завершению в этом календарном периоде.

Он также выразил надежду, что плодотворное исполнение нацпроектов продолжится и в 2022 году.