Выставка Гневашева "Кино как жизнь, жизнь как кино" открылась в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Выставка советского и российского фотожурналиста и фотохудожника Игоря Гневашева "Кино как жизнь, жизнь как кино" открылась в Нижнем Новгороде. Она организована на базе Центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина, о чём рассказали в городской департаменте культуры.

– Работы Игоря Гневашева уже встречали во многих российских городах и за рубежом, – добавили в ведомстве. – Их показывали в Праге (Чехия), Витебске (Беларусь), Кисловодске, Светлогорске, Владикавказе, Архангельске, Грозном, Нальчике, Москве и Симферополе.

В департаменте также отметили, что показ творчества Игоря Гневашева стал возможен благодаря его вдове Людмиле Буровой. Она подарила Национальному фонду поддержки правообладателей (НФПП) несколько сотен работ своего мужа.

– На основе этих исходных материалов подготовили выставку и одноименный фотоальбом, – пояснили в департаменте.