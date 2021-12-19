Состояние трёх взрослых стабилизировано после отравления угарным газом на Бору

Состояние трёх человек, отравившихся угарным газом в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области, в настоящий момент стабилизировано. 70-летнюю и 46-летнюю женщин, а также 20-летнего юношу планируют перевести из реанимации в общую палату. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Ребёнок по-прежнему в тяжёлом состоянии в реанимации Нижегородской областной детской клинической больницы. Проводится ИВЛ, – добавил министр.

Напомним, ранее о состоянии девочки рассказали медики медучреждения.

Кроме того, были организованы прокурорская и доследственная проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.