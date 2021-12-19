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Общество19 декабря 2021 8:05

Доследственная проверка проводится по факту отравления семьи угарным газом на Бору

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Доследственная проверка организована по факту отравления четырёх человек, среди которых 10-летняя девочка, в посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Происшествие случилось на улице Дружбы минувшей ночью, 18 декабря. Все члены отравившейся семьи были доставлены в больницы. Ребёнок получил наибольшую дозу отравления и находится в тяжёлом состоянии. О проведении доследственной проверки сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

– В тот вечер при работе газовой колонки, расположенной в кухне, в ванной комнате был включен принудительный вентилятор, – рассказали следователи о происшествии.

Пострадавшими, помимо 10-летней девочки, оказались 70-летняя и 46-летняя женщины, а также 20-летний юноша. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. А вот малолетнего ребёнка госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу в тяжёлом состоянии. Ранее медики медучреждения рассказали, что прикладывают все усилия для стабилизации состояния девочки. В настоящий момент она подключена к ИВЛ.

– Следователи СК совместно с представителями газоснабжающей организации работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, – резюмировали в СУ СК региона.

Нижегородская прокуратура также заинтересовалась делом.