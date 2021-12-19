Медики рассказали о состоянии пострадавшей от угарного газа 10-летней девочки на Бору

Медики Нижегородской областной клинической больницы рассказали о состоянии 10-летней девочки, пострадавшей от угарного газа в посёлке Неклюдово Борского района региона. Напомним, прошедшей ночью там отравилась угарным газом целая семья: трое взрослых и один ребёнок.

– Пока что ребёнок в тяжёлом состоянии, в реанимации, подключена к ИВЛ. Наши медики делают всё, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, – заверили в медучреждении.

Напомним, по факту происшествия организована прокурорская проверка.

Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. Сообщение об отравлении угарным газом на улице Дружбы в посёлке Неклюдово города Бор поступило в 23:02 вчера, 18 декабря. Всех пострадавших доставили в больницы: троих взрослых – в состоянии средней степени тяжести доставили в Борскую районную больницу, несовершеннолетнюю девочку – в тяжёлом состоянии госпитализировали в Нижегородскую областную детскую больницу.