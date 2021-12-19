Кровля жилого дома загорелась в Сосновском районе утром 19 декабря

Кровля жилого 16-квартирного дома в Сосновском районе Нижегородской области загорелась сегодня утром, 19 декабря. На месте, на улице Горького в селе Бараново, проводились кровельные работы, в результате чего случайным образом вспыхнул пожар в районе 9 утра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожарные привлекались по рангу пожара 1 "Бис". 12 человек были эвакуированы, погибших или пострадавших при инциденте нет.

Открытое горение ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Напомним, прошедшей ночью в селе Неклюдово Борского района Нижегородской области угарным газом отравилась целая семья, включая 10-летнюю девочку, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии в Нижегородской областной детской больнице.

Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия с газом.