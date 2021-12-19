Прокуратура организовала проверку по факту отравления семьи угарным газом на Бору

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту отравления семьи угарным газом в Борском районе, где, в частности, пострадала 10-летняя девочка. Она находится в тяжёлом состоянии. Об организации прокурорской проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

– Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, – заключили представители ведомства.

Напомним, причины инцидента в настоящее время устанавливаются. Сообщение об отравлении угарным газом целой семьи на улице Дружбы в посёлке Неклюдово города Бор поступило в 23:02 вчера, 18 декабря. Всех пострадавших доставили в больницы: троих взрослых – в состоянии средней степени тяжести доставили в Борскую районную больницу, несовершеннолетнюю девочку – в тяжёлом состоянии госпитализировали в Нижегородскую областную детскую больницу.