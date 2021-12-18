Митрополит Георгий вручил епархиальные награды Глебу Никитину и Юрию Шалабаеву 18 декабря Фото: Глеб Пушменков

В субботу, 18 декабря, в трапезном храме в честь святого благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре прошло торжественное награждение сотрудников правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Так, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вручил главе региона Глебу Никитину медаль святого благоверного князя Георгия Всеволодовича II степени, учрежденную в Нижегородской епархии. Губернатор был удостоен награды в благодарность «за усердные труды во славу святого Отечества, народа Божия и святой Матери-Церкви».

- Уважаемый Глеб Сергеевич, Вы со своими помощниками претворяете в жизнь множество хороших начинаний. Речь идет не только о внешнем благоустройстве, но о духовно-нравственной и духовной составляющей. В ваших делах чувствуется забота о подрастающем поколении, а значит — о будущем нашего региона, - обратился глава Нижегородской митрополии к губернатору Нижегородской области.

В свою очередь Глеб Никитин поблагодарил митрополита Георгия за сотрудничество.

Также митрополит Георгий вручил епархиальные награды другим сотрудникам регионального правительства – заместителям губернатора и министрам. Благодарственные письма вручили заместителям руководителей и начальникам профильных ведомств и управлений.

Стоит отметить, что архиерейскую грамоту получил и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.