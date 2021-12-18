Новогодняя выставка «Волшебный мир зимних праздников» пройдет в Усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Нижегородский музей-заповедник».

- Любимая и уже традиционная выставка открылась в Усадьбе Рукавишниковых. Магия подготовки к Рождеству, подарки, свечи, блеск огней, запах хвои, выезды, визиты, театры, балы, уютные вечера в гостиной, - говорится в сообщении.

Посетить данную новогоднюю выставку нижегородцы смогут до 19 января.

- Эту выставку я готовлю уже третий год, и каждый раз хочется передать в ней ту частицу волшебства, которая сопровождает зимние праздники и для детей, и для взрослых. А в этом году Нижний Новгород еще и новогодняя столица, и это накладывало на нас дополнительную ответственость. В том числе и поэтому мы решили расположить ее в анфиладе парадных залов второго этажа, — рассказала автор выставки Ольга Яковук.

Напомним, что ранее Юрий Шалабаев назвал места новогодних гуляний во всех районах Нижнего Новгорода.

Так, в Нижегородском районе празднования пройдут около ФОКа «Юность», в Сормовском — в парке «Светлоярский», в Ленинском — у кинотеатра «Россия», в Московском — около ФОКа «Юность», в Советском — на площади Советская, в Приокском — в парке «Швейцария», в Автозаводском — в парке «Автозаводский», а в Канавинском — на Нижегородской ярмарке.