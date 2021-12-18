Юрий Шалабаев назвал места новогодних гуляний во всех районах Нижнего Новгорода

В новогоднюю ночь празднования пройдут в каждом районе города, где установят одну основную площадку. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Так, в Нижегородском районе празднования пройдут около ФОКа «Юность», в Сормовском — в парке «Светлоярский», в Ленинском — у кинотеатра «Россия», в Московском — около ФОКа «Юность», в Советском — на площади Советская, в Приокском — в парке «Швейцария», в Автозаводском — в парке «Автозаводский», а в Канавинском — на Нижегородской ярмарке.

- Нижний Новгород готовится к официальному вступлению в права "Новогодней столицы России - 2022". С 25 декабря заработают новогодние площадки во всех районах Нижнего Новгорода. Световые инсталляции и арт-объекты разместят не только на Большой Покровской и в Кремле, но и на площади Горького, в обновленном парке «Швейцария», - уточнил Юрий Шалабаев.

Главную елку уже установили на площади Горького. Скоро в этом же месте начнет свою работу «Горьковская ярмарка-800», где можно будет приобрести подарки, сладости и сувениры.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.