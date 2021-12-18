«Золотую» квартиру в Нижнем Новгороде продают за 69 млн рублей

В Нижнем Новгороде на продажу выставили дорогую элитную квартиру в центре города. Ее оценили в 69 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на Авито.

Пятикомнатная «золотая» квартира города находится на улице Грузинской. Она расположена на 3 этаже девятиэтажного дома.

В квартире расположены пять комнат - две спальни и две детские, а также большая гардеробная, прачечная и несколько туалетов. А общая жилая площадь составляет 200 квадратных метров, высота потолков – 3 метра.

Кроме всего прочего, все окна квартиры выходят во двор, на стадион «Водник». Как утверждает хозяин квартиры, в ней всегда тихо, а шум машин совсем не слышно.

Для жителей данного дома преимуществами также являются детский сад на первом этаже, а также подземная парковка.

Напомним, что ранее стало известно: максимальный уровень цен на квартиры в новостройках Нижнего Новгорода - один из самых высоких в стране. Нижний Новгород стал третьим городом по этому показатель. Также столица Прриволжья уверенно держится в рейтинге ТОП-10 с самыми дорогими квартирами в строящихся домах

И лидером рейтинга самых дорогих новостроек Нижнего Новгорода становится жилой комплекс Royal Landmark на Нижневолжской набережной, 10/1. Самая дорогая квартира в 6-этажном доме обойдется в 66 млн рублей. Ее площадь составляет 179,4 кв. м (367,9 тыс. рублей за кв. м), в стоимость включено машиноместо в подземном паркинге.